Dizem que caixinhas de todas as formas são coisa de virginiano, por conta do caráter classificador desse tipo do zodíaco. Sabe-se lá… Se você é de qualquer signo mas gosta de colecioná-las, pode dar uma espiada na Via Flor, especializada em móveis e objetos feitos de madeira de demolição. Há, entre outras, uma com espelho na tampa, pés entalhados e filete rendado com folhação em prata. O endereço é Rua Silvânia, 177B, no bairro paulistano da Vila Nova Conceição. Telefone? (11) 3045-1701.

Os modelos custam a partir de R$ 300