O tecido Phantom

Olha só que legal. O tecido Phantom, da Jakob Schlaepfer, acaba de ganhar o prêmio Best of the Best do RED DOT 2009 – um dos principais prêmios de design do mundo – na categoria Textiles. No Brasil, a Safira Sedas representa com exclusividade a marca suíça. O produto deve estar à venda aqui ainda este ano.

O Phantom seria o tecido mais leve já desenvolvido. Tem apenas 10 gramas por metro quadrado. Como diz o fabricante, “brilhante como a água e leve como a fumaça”. É tão leve que flutua com o movimento do ar. Dá para ver o bem o efeito diáfano no vídeo que aparece no site http://www.red-dot.de/. Basta clicar Product Design e, depois, escrever Phantom na ferramenta Search. Nas cores cobre, bronze, alumínio e branco, o tecido é confeccionado em camada dupla, com tons iguais ou diferentes. Buuuuu!!!