A estante do salão principal: jeito de casa



O painel assinado por Edu Rezende

Francisco Cálio mandou bem na decoração do novo restaurante O Pote do Rei, no número 224 da Rua Joaquim Antunes, em São Paulo. No endereço onde se localizava o Toro, com projeto de Sig Bergamin, surge uma ambientação mais clara, luminosa e colorida. “A proposta se adapta bem à cozinha, que é mediterrânea”, considera o designer de interiores. Além da área externa, voltada para os fumantes, há uma espécie de lounge junto ao bar, o salão principal e, ao fundo, o bar das ostras, em que uma grande árvore integra-se ao ambiente. No salão principal, o piso de ladrilho hidráulico em preto e branco foi mantido. Para quebrar esse elemento tão marcante, abusou-se do branco nas paredes e no teto – algumas superfícies cobertas por reboco sarafiado. As cadeiras do antigo restaurante foram recicladas. Em vez de preto, agora exibem a textura da madeira natural, num tom que lembra a cor dos deques. Não é só. Para reforçar a ideia de que no Pote come-se como quem está em casa, Cálio bolou uma estante, centralizada por área de serviço, que revela objetos de decoração tanto quanto livros e revistas, com os quais os clientes podem interagir. Na parede defronte, é bonito ver o painel giratório que mostra três obras em grande formato de Edu Rezende, um dos seis proprietários, cada qual a seu tempo. No ambiente aos fundos, as cadeiras são de ferro, a maioria pintada de branco. Alguns móveis lançam mão de pitadas de cor, com uma paleta esperta, que passa pelo amarelo, o turquesa, o pink e o lilás.