Do designer Marco Pagnoncelli para a italiana Minital Lux, o pendente Tulipano é de gesso, com cobertura de folha de prata que pode ter acabamento branco, preto, ou envelhecido.

As linhas retas da parte externa contrastam com os relevos delicados do interior, em forma de tulipas, finalizados por artesãos da fábrica.

“Além do caráter manual, a peça propõe uma matéria-prima menos comum hoje para o âmbito da luz”, afirma a proprietária da PuntoLuce, Marília Queiroz, onde a luminária é vendida.

O modelo com 62 cm de diâmetro custa R$ 11.931; o com 87 cm, R$ 19.009. Pelos números, pode-se dizer que vai bem para quem tem locais com pé-direito alto… e alta conta bancária.

Agora, que é bacana, é. E faz evocar o passado.

Versátil, o gesso – para além de rodatetos e molduras – foi empregado de maneira exemplar por Serge Roche, sobretudo nos anos 1930 e 1940. O francês produzia, com o material, mobiliário e objetos incríveis, de influência barroca.