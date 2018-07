Calu Fontes produz azulejos e objetos de porcelana em que cores e estampas muito particulares resultam num visual atualíssimo. A técnica é uma mescla de pintura à mão com decalques.

Agora, uma série de 12 bandejas, cada qual de um jeito, baixa no ateliê da artista plástica, na Vila Madalena. A base é feita de azulejos com arabescos, mandalas e grafismos, que parecem emoldurados pelas alças de acrílico da designer carioca Joana Angert, expert em lidar com o material.

Um intercâmbio bacana entre as duas.