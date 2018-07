Exemplo de lousa em casa: prática e barata

Não se trata de nostalgia, mas de praticidade. Ter uma parede da casa em forma de lousa pode servir para as crianças e os adultos se expressarem à vontade. “Indico para a cozinha, onde se pode escrever receitas, ou para quartos infantis, para a criançada brincar”, diz o designer de interiores Francisco Cálio, que não vê com bons olhos o emprego do recurso, por exemplo, no hall de entrada. “É um espaço em geral pequeno, e as pessoas podem se sujar com o giz.” Mas é uma questão de ousadia. Nada impede que uma pequena parede da área social seja pintada para esse fim. Pintada, sim. Se antes era preciso encomendar placas de laminado para recobrir a superfície, hoje ficou bem mais fácil. Diferentes fabricantes têm à venda, em qualquer casa especializada, tintas lousa nas cores verde-escolar e preto – esta última, cá entre nós, com efeito mais bonito. É só dar as demãos indicadas na embalagem, esperar secar e soltar a imaginação com giz. Vale fazer desenhos amalucados, escrever listas de compras e lembretes ou pedir para os amigos deixarem uma mensagem… Quando quiser, é só apagar. Que tal? É barato e lúdico. Por fim, mais uma dica: se o ambiente for muito pequeno, talvez não seja preciso tingir toda a parede. Uma faixa horizontal pode dar no mesmo e ainda criar a sensação de alongar o espaço.