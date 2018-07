No próximo sábado, das 10 às 14 horas, a By Kamy organiza uma oficina de arte, que integra o evento Gabriel InDesign. A ideia é incentivar as pessoas a explorar sua veia artística. Os participantes poderão pintar à vontade tapetes recilcados de diferentes fibras naturais. E mais: quem quiser, poderá levar sua pequena obra para casa. Os artistas plásticos Gustavo Rosa, Antonio Peticov e Ivald Granato vão estar lá. A assessoria do evento é do grafiteiro Douglas Camargo.