Unilabor (1954-1967) era o nome da indústria fundada por Geraldo de Barros, em São Paulo, a partir da ideia do frei dominicano João Batista Pereira dos Santos. A logomarca, concebida pelo profissional, está ao lado. Com princípios de uma cooperativa, o agrupamento tinha divisão participativa dos lucros e das decisões. Sua produção, inicialmente artesanal, foi aumentando com o tempo. Veio, então, a modulação característica das peças. A opção correta do teste proposto ontem, portanto, é a C.

Em cartaz no Sesc Pinheiros a partir de hoje, a exposição Geraldo de Barros – Modulação de Mundos apresenta obras do pintor, fotógrafo e designer. Veja o texto acima.