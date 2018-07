Poltrona Cadê? pela metade do preço

Muitas lojas estão em promoção em dezembro, o que acirra a veia consumista da gente. Mas não se deve esquecer que, no caso especial de móveis e objetos, janeiro também é um mês imperdível para quem quer comprar mais barato. Dos shoppings especializados à Alameda Gabriel Monteiro da Silva, os endereços fazem uma tradicional queima de ano novo. É o caso da Ovo, badalada loja-galeria dos designers Luciana Martins e Gerson de Oliveira, que de 4 de janeiro a 13 de fevereiro vai vender toda a sua linha de móveis, objetos e acessórios com descontos de até 50%. As ofertas incluem lançamentos recentes, como os sofás So Good e Vice-Versa.

Outro exemplo é a poltrona Cadê?, um clássico da dupla, que de R$ 4.200 será vendida por R$ 2.100. Pelo visto, vale a apena esperar. A Ovo fica na Rua Gomes de Carvalho, 830, Vila Olímpia, tel. (11) 3045-0503.