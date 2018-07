Os simpáticos Manekinekos

Para muitos, eles podem até ter um certo ar kitsch. Mas não se pode negar que os Manekinekos – gatinhos da sorte típicos da cultura japonesa – são uma graça. Em nome do multiculturalismo e do bom humor, por que não integrá-los à decoração da casa? Se for uma proposta despojada, então, melhor ainda. Uma ideia que vai bem é expô-lo(s) num canto da cozinha, por exemplo. No bairro da Liberdade, em São Paulo, não faltam opções de diferentes tamanhos, modelos e acabamentos. Bastar encontar o seu predileto e trazer o bom agouro da imagem para os espaços.