O escritório NBBJ recebeu uma tarefa difícil: fazer o projeto de design de interiores do Bayt Abdullah Children’s Hospice, dedicado a crianças em estado terminal ou com doenças extremamente graves. O BACH tem até espaços reservados para as famílias nos momentos mais difíceis e no início do luto.

A opção do projeto foi criar um ambiente que dê às crianças um espaço com estímulos visuais e onde possam se dedicar às atividades normais do dia a dia, com biblioteca, playground, uma academia e até um espaço para atividades artísticas.

Esse projeto merece todos os prêmios que recebeu: é design pensado para proporcionar felicidade e conforto; é design com o objetivo nobre de confortar as crianças e seus pais em momentos tão difíceis!

As imagens são de divulgação do próprio NBBK e o projeto completo, com todas as explicações, está no site deles.