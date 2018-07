Sim, é verdade: Dallas, a cidade que ficou famosa no passado graças a uma soap opera daquelas bem dramáticas, está bem mais moderna do que a maioria imagina! Nos últimos anos, houve um investimento alta numa repaginação da cidade, e o resultado é uma arquitetura e um design bem distantes daquela imagem “country” que não combinava mais com um dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, há uma obra fantástica do Calatrava no Meadows Museum of Art.

Mas vamos falar de design de interiores!

O restaurante Saint Ann se promove com a promessa de ter a maior área externa de um restaurante em Dallas, mas o charme está mais na dualidade dos ambientes: um interior mais sóbrio e aconchegante, perfeito para ocasiões mais formais sem ficar com cara séria demais, e um exterior perfeito para um brunch com os amigos ou um drink após um dia de viajante! Isso tudo sem perder de vista as características típicas da região do Texas!

Por: Leandro Fukushima Freitas.