De vez em quando, a gente acha um projeto que é tão incrível que ficamos um tempão vendo cada detalhe. Anagrama, que tem escritório em Monterrey e na Cidade do México, assinou um desses projetos: a biblioteca Conarte. Só de ver as fotos no site deles, dá vontade de ir visitar a biblioteca e passar horas por lá! O espaço foi feito de uma maneira orgânica: assim, todos os elementos fazem parte de um conjunto completamente articulado. Da escolha do material às cores das paredes, tudo é um convite aos leitores!

O site do Anagrama mostra esse projeto com detalhes:

Também no site do Anagrama, um pouco da área infantil da Conarte. Totalmente diferente, um verdadeiro convite para as crianças lerem – e brincarem!