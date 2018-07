O design faz parte das nossas vidas e somente uma minoria tem consciência disso. A maioria das pessoas raramente pensa no design como um elemento que influencia a nossa maneira de viver.

Mas imagina o que seria de nós se ninguém tivesse pensado em cadeiras mais confortáveis! E se ninguém tivesse procurado um jeito melhor de fazer sites? E a roupa que você está vestindo agora?

Isso é só a ponta do iceberg quando falamos de design. Então, antes de mergulharmos nesse mundo, selecionei duas frases que representam bem a importância de pensarmos o design:

“It’s very easy to be different, but very difficult to be better.”

(Jonathan Ive, da Apple. Aqui no Brasil, só se fala em Steve Jobs, mas o Jonathan é Chief Design Officer da Apple e muito do que a companhia fez e faz é responsabilidade dele!)

“Design is a tool that either allows us to create new markets or disrupt existing ones.”

(Yves Béhar, premiado como Designer do Ano em 2011 pela Condé Nast e Chief Creative Officer da Jawbone)

Foto divulgação: SoNo arhitekti.

Por: Leandro Fukushima Freitas.