Design para confortar crianças

O escritório NBBJ recebeu uma tarefa difícil: fazer o projeto de design de interiores do Bayt Abdullah Children’s Hospice, dedicado a crianças em estado terminal ou com doenças extremamente graves. O BACH tem até espaços reservados para as famílias nos momentos mais difíceis e no início do luto. A opção do projeto foi criar um

Por Leandro Freitas