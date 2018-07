Ontem passeando pelo bairro do Bixiga, mais precisamente na feirinha de antiguidades da praça Dom Orione, me deparei com essas duas fotos antigas tiradas próximas da entrada da fabrica/sorgente da Agua Prata na cidade de Aguas da Prata.

Fico sempre curioso com essas fotos antigas que retratam parte da vida vivida do Brasil que ja foi.

Me pergunto se era uma família de ferias nessa cidadela ou se eram operários e operarias da própria Agua Prata.

Misterios que nao sao nada fáceis de serem resolvidos e quem sabe por isso são tão fascinantes.

Certo è que essas cidades são pequenos Arqui-Achados no panorama nacional. Fundadas e construídas em cima de pequenas ou grandes fabricas que garantiam trabalho e uma vida tranquila aos seus habitantes.