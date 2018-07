Quem anda pela rua Martins Fontes na altura do número 159 dificilmente imagina que esse condomínio tenha sido assinado pelo arquiteto Gregory Warchavchik, pai do modernismo brasileiro.

Eu mesmo fiquei surpreendido após encontrar esta propaganda no Estadão de 1955, anunciando que, em apenas 15 dias, 75% das unidades do Edifício Santa Margarida jáhaviam sido vendidas, levando a assinatura do arquiteto russo.