Quem anda pelo Centro Histórico precisa estar preparado para Surpresas.

Uma dessas aconteceu comigo há 2 semanas, quando entrei no Empório Datavenia, aos pés do Edifício São Leopoldo, para tomar um café com um amigo e para minha surpresa me deparei com um MEGA PAINEL assinado por Clóvis Graciano.

Os Funcionários dizem que ali já foi um banco e que este, encomendou o painel(Que diga-se de passagem é extraordinário) para “acolher” os clientes na entrada de seu futuro hall.

Para quem quiser dar um pulo e conhecer ao vivo e a cores segue o endereço :

Rua Senador Paulo Egídio, 70 – Sé, São Paulo – SP, 01006-010

