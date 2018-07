Impossível descer a Rua Caiubí, no bairro das Perdizes, sem notar a Paróquia São Domingos. Poucos porem sabem que foi assinada pelo grande arquiteto alemão Franz Heep.

Autor dentre outros, dos Edifícios Itália, Lausanne e Jaraguá atuou no Brasil desde a década de 1940 ate os anos ’70. (deixou o Brasil em 1978, morrendo no mesmo ano em Paris)



Inaugurada em Fevereiro de 1958 a Igreja esta prestes a comemorar 60 anos de idade mas continua de uma modernidade e simplicidade atemporais :

Por fim uma Curiosidade : A Torre dos Sinos com seus losangos vazados tem 34 metros de Altura.

