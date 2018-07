Corria o Ano de 1955, quando o Designer Eero Saarinen foi contratado para projetar o novo terminal do aeroporto Idlewild Airport (Hoje JFK em homenagem ao presidente assassinado em 1961). Saarinen também morreria em Setembro de 1961, não chegando a ver uma de suas últimas obras finalizadas (o TWA Flight Center só seria entregue em 1962).

E foi nessa sexta, em 2017, me dirigindo ao Aeroporto de Nova Iorque para pegar meu vôo de volta para o Brasil que me deparei com essas formas tão arrojadas.

Mesmo em reforma sua beleza é surpreendente.

Os tempos foram passando e aquele que era um terminal funcional para a empresa TWA (Trans World Airlines) nos anos 1960 foi ficando datado, não certamente por seu design, e sim por suas dimensões. Seu uso como Terminal permaneceu ate 2001, quando os imóveis pertencentes a recém falida TWA foram vendidos para a American Airlines.

Fechado desde então, já teve varias sugestões de uso, desde voltar a hospedar passageiros em partida para seus destinos até virar um restaurante. Em 2004 hospedou uma exposição artística chamada TERMINAL 5 (http://www.terminalfive.com) que obteve bastante sucesso, tanto que em 2005 o National Register of Historic Places tombou o edifício.

Mesmo assim passaria ainda uma década antes de ser decidido seu destino.

Em 2016 foi finalmente aprovado o projeto para a transformação do TWA Flight Center num Hotel de Luxo destinado a passageiros em trânsito. Ficara pronto em 2018, com 505 quartos e uma área comum de quase 4 mil metros com anexo mirante.

