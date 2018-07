Quem passeia pela Avenida São João em direção ao centro, não imagina que logo ali, depois de passar a Av. Duque de Caxias se localiza o segundo projeto executado pelo Arquiteto Franz Heep (Ed. Italia dentre outros) em São Paulo. Naqueles anos Heep trabalhara com outro famoso Arquiteto, já radicado e com uma forte presença na cidade, o Francês Jaques Pilon. Este edifício, de nome Lara Nogueira, saiu da prancheta desenhada a quatro mãos por esses dois grandes arquitetos entre 1946 e 1949.

O prédio tem linhas refinadas desde as áreas comuns até as pequenas minúcias. Realmente tudo foi projetado e desenhado nos mínimos detalhes.

São dois apartamentos por andar com cerca 125m2 e 90 m2 cada até o 10 andar com 2 e 3 dormitórios, sendo separados entre eles pelo hall de circulação e escadas.

A partir do 11 andar o edifício tem recuos laterais(impostos pelo gabarito da época) que dão vida à aptos com amplas sacadas em seus flancos nesse pavimento e apês menores nos demais pisos superiores.

E foi em um desses apartamentos com vislumbrante terraço panorâmico que nos recebeu o Fotográfo Fabio Abreu.

Apos uma temporada na Europa, em 2011 voltou ao Brasil e decidiu se mudar do Morumbi para o Centro. Aquela seria uma mudança de vida. Trocando o carro pelo tênis, fruto de um desejo de viver mais a cidade. Foi aí que começaram suas peregrinações para achar um imóvel que se adaptasse as suas vontades e estilo.

Quase comprou dois apartamentos, mas a documentação e o destino dos mesmos quiseram que ele seguisse a frente com a busca até que um dia chegou neste e foi amor a primeira vista. Bastaram duas visitas para que a decisão estivesse tomada.

Verdade seja dita, na época o apto precisava de uma reforma total, além de estar totalmente dividido e com parte do terraço fechada e coberta. Era preciso ter muita visão e um bom arquiteto para transformar aquele patinho feio no cisne que as fotos a seguir relatam. O resultado final foi elaborado pelo Arquiteto Fernando Falcon do escritório Tacoa Arquitetos seguindo os desejos do novo proprietário. Luz e amplitude são os partidos do projeto, onde quase todas as paredes foram removidas e as colunas deixadas na casca, literalmente. O apto que contava com dois dormitórios numa divisão encalacrada ganhou uma nova espacialidade e manteve apenas um dos quartos, o que está virado para os fundos do edifício, visando um maior conforto acústico.

A simplicidade do projeto é seu verdadeiro segredo e requinte.

Por trás das linhas leves de prateleiras e móveis desenhados em concreto armado há um pensamento sofisticado que traz leveza para os ambientes.

Um verdadeiro achado no centro pulsante da cidade que somente o olhar sensível de um fotógrafo unido as capacidades técnicas de um bom arquiteto poderiam enquadrar.

O resultado é um conjunto de bom gosto e alegria de viver, juntos, coroados pelo verde das plantas que aqui ganham espaço em cada pontinho ensolarado, e claro em seu terraço, também ajardinado.

