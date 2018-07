Ontem voltando de um almoço com mais calma vim andando com a cabeça levantada.

Com as ruas do centro semidesérticas após a hora do rango e risco mínimo de esbarrar em alguém me deparei com esse belíssimo prédio.

Em princípio pensei que fosse assinado por Jorge Zalszupin pois me lembrou a Câmara de São Paulo na Rua Maria Paula.

Mas estava enganado.

O edifício “Bank of London & South America” inaugurado em 1963 é o resultado de uma colaboração entre os Arquitetos Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti.

Os dois Arquitetos, formados respectivamente pelo Mackenzie e pela Escola Politécnica de Milão, tiveram varias parcerias ao longo de suas vidas, participando juntos da Bienal de Arquitetura de Veneza de 1962 e realizando varias exposições. Uma das paixões de Palanti.

Conhece um Arqui-Achado que eu possa pesquisar e divulgar? Me escreva (matteo@refugiosurbanos.com.br)

