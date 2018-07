Em 1955 a Avenida Duque de Caxias era com certeza um marco na cidade.

Próxima de vários hotéis de luxo e pertinho da Estações Luz e Júlio Prestes(na época chamada de Sorocabana), era, sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais concorridos e bem movimentados da cidade. A Situação de lá para cá mudou bastante e por isso é bastante interessante ver como foram vendidos os prédios na região naquela época e como estão hoje.

Anúncio do Edifício Eldorado :

Depois, hoje em 2017 :

Se nota no anuncio que a volumetria do edifício devia ser maior em sua concepção original, com uma fachada simétrica de frente para a praça e contemplando um bloco menor na parte de trás na rua dos Andradas, nunca realizado.

Será que essas alterações dependeram do volume de venda no lançamento?

Difícil saber.

