Apenas Gravida

A saudade da Copa

Para lembrar de ensinar a Valentina tudo o que ela me ensinou. A gritar gol - nem que seja do timão - enquanto a gente espera a próxima Copa. A vibrar com a vitória, a sofrer, ficar triste e até chorar com a derrota. Mas, principalmente, que perder faz parte do jogo.

Por thaisarbex