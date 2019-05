O mundo ligado ao setor de orgânicos e, cada vez mais, também ao veganismo e vegetarianismo vai se reunir em São Paulo, entre os dias 5 e 8 de junho (quarta-feira a sábado), no evento de maior porte do ano para esses segmentos: a Bio Brazil Fair e a Biofach América Latina 2019, ou 15ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, além da 15ª Feira de Alimentação Saudável, Suplementos, Produtos Naturais e Saúde (Naturaltech 2019).

A Bio Brazil Fair/Biofach América Latina já se firmou como o principal evento do setor de orgânicos do País, tanto para a realização de negócios quanto pelo fato de ser aberta ao público em geral, que pode conhecer e degustar vários dos produtos ali expostos.

Em sua 15ª edição, no Pavilhão do Anhembi, na zona norte da capital paulista, tanto expositores quanto o público em geral poderão conhecer ou reconhecer inúmeros produtos, principalmente alimentícios, feitos sob os preceitos da agricultura orgânica e da agroecologia.

A Francal Feiras, promotora do evento, ganhou a adesão, juntamente com a Naturaltech, de 672 expositores, incremento de 33% em relação a 2018, em uma área de 35 mil metros quadrados. Deste total, mais de 30 empresas expositoras são de 13 países – Alemanha, Áustria, Chile, Coreia do Sul, Espanha, Hungria, Índia, Itália, Japão, México, Paquistão, Peru e Portugal. “Destes dois países, Chile e Peru terão pavilhões próprios na Biobrazil Fair/Biofach América Latina”, dizem os organizadores.

Assim, vão estar presentes empresas dos setores de frutas, de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, de carnes orgânicas e certificadas – cada vez mais marcas se aventuram nesse segmento –, de açúcar, mel e outros produtos apícolas, temperos e condimentos, grãos, hortaliças, doces, massas, geleias, biscoitos, chocolates, sorvetes, azeites, cafés, refrigerantes, energéticos, suplementos, chás, ovos, laticínios, snacks, produtos de limpeza e higiene, roupas e uma infinidade de outros artigos orgânicos e certificados, prontos para degustação e até aquisição na hora da feira. Cosméticos são uma atração à parte, com várias marcas em exposição. Outra novidade é a tilápia orgânica e certificada.

Além da exposição e comercialização dos produtos, estão programados também fóruns de debates, rodadas de negócios, oficinas culinárias, festival de cozinha vegetariana e palestras gratuitas ao público em geral ligadas à agricultura orgânica, ao veganismo e ao vegetarianismo, entre outros assuntos correlatos. No site da Biofach América Latina você poderá ver a programação completa.

Serviço: 15ª Bio Brazil Fair/Biofach América Latina

De 5 a 8 de junho (quarta a sábado), das 11h às 20h

Pavilhão de Exposições do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 – São Paulo – SP)

Site: www.biobrazilfair.com.br

Facebook: @BioBrazilFair