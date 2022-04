Uma grata surpresa aguarda o visitante do Mercadão das Flores, na Rua Hayden, 105, Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Naquele galpão imenso, repleto de flores e plantas ornamentais, há uma joia rara: um supermercado exclusivo para alimentos orgânicos e certificados – ou seja, com o selo do Ministério da Agricultura, garantindo que se trata de produtos que respeitam a legislação sobre o tema.

É o HortFlor Orgânico, recentemente inaugurado e que funciona na praça de alimentação do Mercadão das Flores. Trata-se do único supermercado 100% orgânico e certificado de São Paulo, garante uma das sócias, Luciana Carboni, que atua no ramo de alimentos orgânicos há pelo menos duas décadas.

Passeando pelas gôndolas do HortFlor dá pra ver, de fato, que é possível adquirir um cardápio completo, totalmente orgânico, para o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Até mesmo para a caipirinha e o churrasco de fim de semana! Tudo 100% orgânico e certificado!

Há alimentos prontos, carnes, frutas, legumes, verduras, cereais, bebidas (vinhos, cervejas e cachaças, inclusive), cereais, castanhas, café, açúcar, leite, leite em pó, massas, pães, geleias, laticínios, comidinhas prontas, farinhas (de vários tipos, inclusive, e não só as convencionais – já ouviram falar, por exemplo, de farinha de trigo sarraceno?) , adoçantes e até azeite e mel a granel! Você leva seu vidro (ou o HortFlor fornece) e sai de lá com o recipiente cheio.

Tem uma ala com temperinhos, outra com cafés e mais uma com bebidas, com várias marcas de cervejas e vinhos orgânicos, além das cachaças. E os veganos e vegetarianos também têm espaço para vários produtos que lhes agradam nas prateleiras. No Natal, conta Luciana, eles venderam até mesmo panetone orgânico, uma raridade.

A iniciativa de abrir o HortFlor Orgânico no Mercadão das Flores surgiu a partir da demanda dos próprios consumidores que frequentam a feira orgânica que Luciana, proprietária da Terra Frutas Orgânicas, promove todos os sábados em seu box na Ceagesp, das 8h às 12h. “Muitos clientes pediam mais dias para o varejo”, conta ao blog, acrescentando que, na Ceagesp, que comercializa hortifrútis orgânicos e certificados há mais de 20 anos, são atendidos predominantemente atacadistas. “Para o varejo, no box, a gente destina a feira orgânica apenas aos sábados.”

Assim, o HortFlor Orgânico surgiu para atender a esse consumidor do varejo que nem sempre tem condições de ir à Ceagesp, aos sábados. O HortFlor Orgânico abre de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, na Praça de Alimentação do Mercadão de Flores, e com estacionamento pago no local.

O novo supermercado orgânico também passou a atender outra demanda: o delivery de orgânicos, que foi bastante solicitado durante o período de isolamento social por causa da pandemia de covid-19. Quem quiser ter interesse em conhecer a lista e preços, pode fazer seu pedido por whatsapp (11) 98938-4590. Luciana avisa que o delivery alcança toda a Grande São Paulo, com frete a preço de Uber.