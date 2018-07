Agosto está sendo pródigo com as feiras orgânicas paulistanas. Após a notícia dada semana passada, pela Prefeitura de São Paulo, de que a feira orgânica do Modelódromo, no Parque do Ibirapuera, vai ser mantida até o dia 31 de dezembro no mesmo local (ela funciona todos os sábados, das 7h às 13h), outra boa notícia chega para os paulistanos. A partir do dia 31 de agosto, São Paulo ganha mais uma feira orgânica, desta vez no Shopping Villa Lobos, zona oeste da capital (Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros). Fruto da parceria entre o shopping e a Associação de Agricultura Orgânica (AAO-SP), a feira será realizada no estacionamento descoberto, todos os domingos, das 7h às 13h. Conforme o presidente da AAO, o agricultor e educador ambiental Guaraci Maria Diniz Jr., “a feira será mais uma oportunidade para os consumidores adquirirem produtos orgânicos diretamente dos produtores, incentivando a agricultura familiar, limpa, que não usa agrotóxicos nem adubos químicos e tem como princípio primordial a conservação do meio ambiente – e, em tempos de aguda estiagem, a conservação dos recursos hídricos”.