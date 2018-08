Rock e horticultura orgânica, tudo a ver. Na Galeria do Rock, no centro de São Paulo, a horta instalada no terraço do prédio vai receber, neste sábado (20), das 8h às 16h, interessados em aprender mais sobre horticultura urbana. O curso gratuito “Dia de Campo na Galeria do Rock” vai ser dado pelo engenheiro agrônomo Diógenes Kassaoka, da Coordenadoria de Desenvolvimento do Agronegócio (Codeagro), da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O objetivo é “ensinar a montar uma horta urbana”, diz o agrônomo, reforçando que as técnicas a serem utilizadas são baseadas na agricultura orgânica e agroecológica. A horta, batizada de Jardim do Rock – que inclusive recebe visitas guiadas todos os sábados -, foi instalada em 300 metros quadrados, no alto do prédio, no ano passado, por iniciativa do Instituto Cultural Galeria do Rock.

Na programação do dia de campo, consta a instalação do canteiro de plantas alimentícias não convencionais (Pancs), manutenção do canteiro de hortaliças, do canteiro de aromáticas, instalação de um meliponário (colmeia de abelhas nativas, no caso, da espécie mandaguari preta), instalação do canteiro de flores, manutenção da composteira seca, podas de condução e podas gerais e controle mecânico de pragas, com instalação de armadilhas.

“Vamos aliar a necessidade de fazer algumas manutenções e novos canteiros na horta com o interesse de pessoas que querem aprender a lidar com horticultura urbana”, explica Diógenes Kassaoka. O curso tem 30 vagas e, se houver um número maior de inscrições, os dados dos interessados serão armazenados para eventos posteriores. “Pretendemos fazer vários cursos e dias de campo ali no Jardim do Rock ao longo deste ano e também no próprio prédio da Secretaria de Agricultura, que fica no centro de São Paulo”, informa Kassaoka. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 5067-0370 (com José Carlos) até esta sexta-feira, dia 19 de janeiro. São 30 vagas, o curso é gratuito, e será ministrado das 8h às 16h. Galeria do Rock, na Av. São João, 439, 5º andar (cobertura), próximo da Estação República do Metrô.

Parceria que deu certo

Diógenes Kassaoka conta que a Codeagro presta rotineiramente assistência técnica gratuita a mais de 100 hortas de escolas públicas estaduais e para associações e institutos que têm finalidades públicas, caso do Instituto Cultural Galeria do Rock. Ele conta que foi procurado no ano passado pelo pessoal do instituto para dar assistência técnica à horta. A partir daí, a produção aumentou, principalmente de folhosas (alface e rúcula), e hoje a horta da Galeria do Rock fornece essas hortaliças para restaurantes do entorno.

Kassaoka menciona, ainda, que é crescente o interesse da população urbana por hortas e por isso resolveu, junto com a Galeria do Rock, promover o curso. A Codeagro faz cursos sobre o tema também na Secretaria de Agricultura (na Praça Ramos de Azevedo, no centro paulistano) e em fevereiro vai promover um evento maior sobre o tema, sobre agricultura urbana e periurbana. “A gente viu que não havia política pública para este segmento e decidimos começar”, conta o agrônomo. “Nosso objetivo é nos aproximar dessas hortas de São Paulo, que estão dispersas”, acrescenta.

Ele informa ainda que, como parte dessa política pública, a Codeagro já lançou dois manuais para quem se interessa por hortas urbanas. Estão no site da instituição e podem ser baixados gratuitamente. Um é o “Sabores da Horta” (livro que tem por objetivo o combate ao excesso de sódio na alimentação, com incentivo à produção de hortas caseiras para estimular o uso de ervas aromáticas em substituição ao sal), e o outro é o “Sabores da Horta – Agricultura Urbana e Periurbana”, que ensina como cultivar hortaliças e frutíferas em diversos espaços, desde as sacadas de apartamentos até quintais e garrafas PET.