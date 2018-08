O faturamento do setor de alimentos orgânicos alcançou R$ 3,5 bilhões em 2017 no mercado interno e mais US$ 210 milhões em exportações, números 20% superiores aos do ano anterior. Para 2018, a expectativa é de novo salto, de 20%, em ambos os segmentos, informou o diretor executivo do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis), Ming Liu.

O Organis participa, em São Paulo, com estande próprio, da Bio Brazil Fair/Biofach América Latina – Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O otimismo de Ming Liu com o avanço do setor este ano foi reforçado com o anúncio, no mesmo evento, da rede Carrefour, que investirá em marca própria de alimentos orgânicos, em trabalho conjunto com pequenos produtores e empreendedores, contou o diretor executivo. “Além disso, há interesse de um grande banco pelo segmento, que nos consultou sobre o desenvolvimento de possíveis linhas de financiamento para orgânicos”, comentou.

Para Ming Liu, o crédito ao setor não deveria ser apenas de capital de giro para uma empresa ou fomento a pequenos produtores. “O financiamento deveria abranger a cadeia como um todo, inclusive com garantias na comercialização, integrando o contrato do pequeno produtor com uma rede varejista, de forma integrada. Isso minimizaria o risco para o banco e proporcionaria um crédito mais acessível para o setor”, exemplificou Ming Liu.

A Bio Brazil Fair/Biofach América Latina, o maior evento do setor de alimentos orgânicos e sustentáveis no Brasil, começou hoje e prossegue até sábado, das 11h às 20h, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na capital paulista. O evento deste ano, com entrada gratuita, conta com 167 expositores, entre produtores de orgânicos, revendedores, empresas de alimentos orgânicos processados e do setor público, etc., e deve ter, conforme a Francal, a organizadora do evento, 1.200 lançamentos.

Para o público em geral, é interessante visitar os estandes, com a possibilidade de degustação de vários alimentos. Há transporte gratuito, próprio da feira, a partir da Estação Tietê do Metrô.