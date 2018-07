Sábado, às 14h, na aula de culinária, um prato que se chama “Horta” e que tenta fazer um resgate do campo para a cidade. Domingo, às 11h, tem aula gratuita de tortelli integral vegetariano – com ingredientes orgânicos, obviamente.

O “dono” do primeiro prato é o chef Leo Boto. O do tortelli, outro chef reconhecido no meio orgânico e ex-chef do restaurante do sofisticado hotel Emiliano, José Barattino.

Ambos serão duas das inúmeras atrações para o público que visitar – a partir de hoje, quinta-feira, dia 17, até domingo, dia 20 de outubro –, o Parque da Água Branca, no IV Festival de Gastronomia Orgânica da Cidade de São Paulo – Sustentabilidade e Vegetarianismo. O Parque fica na Av. Francisco Matarazzo, 455, próximo ao metrô Barra Funda. O evento começa hoje, às 8h30, e prossegue até as 19h. Nos dias seguintes, o mesmo horário, com exceção do domingo, quando ele se encerra às 15h20 (Veja programação completa no quadro abaixo).

Com oficinas de culinária viva, palestras, debates, rodas de conversa, música, feira de produtos orgânicos e sustentáveis, cinema com filmes sobre alimentação e inúmeras outras atrações gratuitas, o IV Festival promete despertar nos visitantes a necessidade de reconexão não só com a produção dos alimentos, mas com o seu preparo, num mundo dominado pelos fast foods e alimentos processados, “além de promover a agricultura orgânica”, ressalta a idealizadora do festival, a chef Leila D, experimentalista da culinária vegetariana há mais de 20 anos, com marcante experiência em culinária viva.

Ela conta que o festival surgiu a partir de uma “necessidade de criar uma arte que tocasse realmente as pessoas e de fazer algo pelo futuro do planeta – daí a agricultura orgânica e o vegetarianismo, que são ingredientes indispensáveis à gastronomia das próximas gerações”, continua. “É urgente que modifiquemos nossos hábitos alimentares, por isso trazemos, no festival, uma gastronomia de vanguarda, apresentando inclusive a opção de pratos veganos para as pessoas experimentarem e refletirem a respeito, por exemplo, do consumo de carne.”

O festival é realizado em parceria com a AAO – Associação de Agricultura Orgânica e com a produtora Lavoura, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, gestora do Parque, e da Secretaria Municipal da Educação.

As oficinas abordarão temas como aproveitamento integral dos alimentos e a sua preparação a fim de preservar as características nutricionais. “Temos a preocupação fundamental de transmitir esses ensinamentos de forma bastante acessível ao grande público”, comenta a chef Leila D.

Além disso, em parceria com a Secretaria de Educação, alunos da rede pública terão a oportunidade de vivenciar, durante o festival, a importância de cultivar hábitos alimentares saudáveis. “A ideia é conscientizar as crianças, que são o futuro, sobre uma alimentação não só mais saudável, mas também mais sustentável”, diz Leila D. As crianças terão também atividades específicas para elas, como aula de yoga (no Espaço Bem-Estar) e contação de histórias.

Todos os visitantes poderão participar das oficinas de gastronomia, e também de degustações de pratos da Nova Gastronomia na Cozinha Show, preparados por chefs convidados. “Esses chefs, como o Barattino e o Leo Boto, e também Neka Menna Barreto, entre outros, oferecerão suas soluções e especialidades em alimentação orgânica e vegetariana”, pontua Leila D.

Para testar seus dotes culinários vegetarianos, os visitantes poderão comprar vários produtos na feira de produtos orgânicos, que funcionará nos 17, 18 e 20 de outubro, também no Parque da Água Branca, nos galpões em frente à Arena.

No meio das palestras e debates, serão apresentados ainda o Projeto Biofort, da Embrapa, de nutrição infantil com base, por exemplo, em tubérculos como mandioca e batata-doce (em substituição à batata inglesa) e também o projeto Cultivando Água Boa, realizado nas margens da Represa de Itaipu, no Paraná, com grandes extensões de cultivos orgânicos.

Já no cinema, que terá um telão montado na arena do parque, serão exibidos os documentários “O Sabor do Desperdício” na sexta-feira, às 19h30, e, no sábado, no mesmo horário, o documentário “Fé nos orgânicos”.

Veja, na imagem, a programação completa do festival. Para saber em detalhes a programação de cada espaço do IV Festival de Gastronomia Orgânica de São Paulo acesse o link Programação, no site do festival.