Continua indefinida a situação da Feira do Produtor Orgânico, que é realizada há pouco mais de um ano, todos os sábados, no Modelódromo, no Parque do Ibirapuera, zona sul da capital. Depois de ter suspenso a feira no início de maio, a Secretaria Municipal de Esportes – responsável pelo espaço –, pressionada pelos consumidores, pelos produtores e, dizem fontes do movimento orgânico paulistano, pelo próprio prefeito, Fernando Haddad, voltou atrás e permitiu que a feira se mantivesse no Modelódromo até no máximo o dia 16 de agosto.

“Este acordo foi feito para que os organizadores da feira pudessem informar ao público a alteração do local. A Secretaria Municipal de Esportes está analisando a possibilidade de liberação do Parque das Bicicletas, em Moema, como já foi feito anteriormente, para a realização permanente da feira. Os outros locais que estão sendo avaliados são os Clubes da Comunidade, que poderiam receber a feira, além da já existente”, informou a este blog a Assessoria de Imprensa da Secretaria.

De todo modo, o movimento orgânico tem se mobilizado para garantir que a feira orgânica permaneça definitivamente no Modelódromo. Em um dos sábados, por exemplo, com os portões do Modelódromo fechados, os feirantes realizaram a feira na calçada, do lado de fora, como forma de protesto. Além disso, na ocasião, foram colhidas mais de 800 assinaturas presenciais pela manutenção da feira no local. Há também um abaixo-assinado virtual, que já contava com quase 2.000 assinaturas até esta sexta-feira.

Chef na feira

Enquanto a situação não fica decidida, a Feira do Modelódromo segue suas atividades normalmente. Amanhã, por exemplo, o evento Chef na Feira volta a ocorrer, gratuitamente, das 10h às 12h, com a presença da chef Tatiana Cardoso, especializada em alimentação natural gourmet do restaurante Moinho de Pedra. Na ocasião, e junto com os produtores, Tatiana vai ensinar pratos naturais e vegetarianos aos frequentadores da feira, dentro do projeto Natural com Arte, que toca junto com seu sócio no restaurante, Felipe Senatore.

O movimento Slow Food, o Instituto Kairós e os feirantes convidam a todos a participar do evento e reforçar o público da feira, para, quem sabe, conseguir reverter a decisão da Secretaria de Esportes.

Onde fica: Modelódromo do Ibirapuera, entrada pela Rua Curitiba, com estacionamento dentro do local. Horário: das 7h às 13h, todos os sábados. A feira conta com mais de 30 barracas que vendem os mais variados produtos orgânicos, entre in natura e processados, além de um simpático café da manhã orgânico.