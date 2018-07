Quem tem o hábito de consumir alimentos orgânicos mas não tem tempo de frequentar feiras de produtores, que geralmente ocorrem na parte da manhã, vai ganhar, a partir do dia 17 de setembro, terça-feira, mais uma opção para ir às compras sustentáveis, desta vez num excelente horário – das 16h30 até as 20h30. Neste dia, ou melhor, nesta noite, a Associação de Agricultura Orgânica (AAO) vai inaugurar a sua Feira Noturna, no Parque da Água Branca, zona oeste da capital.

A Feira do Produtor Orgânico, que já ocorre no Galpão da AAO, no Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455, São Paulo, SP), todas as terças-feiras, sábados e domingos, das 7h ao meio-dia, passará a funcionar também todas as terças-feiras à noite.

E com estacionamento amplo e gratuito, dentro do próprio parque – entrada pela Rua Dona Ana Pimentel.

E não é só isso: para alegrar o ambiente e atrair um público interessado em arte e cultura, a associação vai inaugurar, também no dia 17, o Cineclube AAO, sempre com filmes de temática ambiental, e promover oficinas de gastronomia e música ao vivo. Tudo gratuito. Para melhorar ainda mais a noite na Água Branca, o Café Orgânico, que funciona em frente ao galpão da feira, também ficará aberto. À noite, a ideia é servir vinhos, pizzas, tortas, pastéis, caldos vegetarianos e sucos. Tudo 100% orgânico – ou seja, produzidos em um solo saudável, sem o uso de transgênicos, agrotóxicos e adubos químicos.

A Feira Noturna da AAO foi possível a partir de parceria entre a AAO e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, explica o produtor orgânico e presidente da associação, Guaraci M. Diniz Jr. Para ressaltar a importância de oferecer ao consumidor mais um horário para a aquisição de alimentos orgânicos, Diniz Jr. lembra de recente pesquisa, feita pela própria AAO e pelo Instituto Kairós de Ética e Atuação Responsável e o Instituto 5 Elementos, que provou que os orgânicos comprados em feiras de produtores são mais baratos e diversificados do que os das grandes redes de supermercados.

“Por isso é importante dar a opção da feira noturna de orgânicos para este consumidor, que trabalha o dia inteiro e só tem tempo de ir às compras neste horário”, diz Diniz Jr. “Além disso, abrimos mais uma oportunidade para o agricultor orgânico comercializar sua produção e para o consumidor interagir com este produtor, enriquecendo essa relação e tornando-a mais orgânica.”

Na Feira Noturna da AAO, o consumidor terá à disposição todos os produtos que já encontra nos outros dias, como hortaliças, frutas, legumes, castanhas, temperos e especiarias e vários processados, como molhos, sucos, vinhos, congelados, laticínios, patês, pães, cafés, e mais de uma centena de artigos certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Cineclube e gastronomia

O Cineclube da AAO já começa no próprio dia 17, a partir das 19h, com o documentário “Vida na Terra”, que traça o perfil da engenheira agrônoma e precursora da agroecologia no Brasil, Ana Maria Primavesi, numa produção conjunta entre a AAO e a Lavoura Produtora.

O segundo filme será “Brasil Orgânico”, dirigido por Kátia Klock e Lícia Brancher, documentário que retrata a produção orgânica em todas as regiões do País.

Na terça-feira seguinte, dia 24, a chef Leila D dará oficina gratuita de culinária viva.

Para saber a programação dessas noites de terça-feira, o interessado poderá acessar o site da AAO (www.aao.org.br) ou telefonar para a associação: (11) 3875-2625.