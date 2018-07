Começa na quarta-feira, dia 10 de junho, em São Paulo, o principal evento de negócios ligados ao setor de orgânicos no continente, a Biobrazil Fair/Biofach América Latina – Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia. Novamente, a feira se instala no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na zona sul. Entre 10 e 13 de junho (sábado agora), das 11h às 19h, os visitantes poderão conhecer – dá para arriscar dizer – absolutamente tudo o que se produz de alimentos orgânicos no Brasil, desde in natura até processados. Além disso, outros artigos, como roupas (incluindo moda íntima), cosméticos feitos com ingredientes orgânicos, produtos de limpeza, brinquedos, e até pasta de dentes orgânica e ração para pets! O bacana é que, ao contrário de várias outras feiras de negócios, onde só entram representantes de empresas interessadas, esta é gratuita e aberta ao público. Ou seja, dá para ter um “curso intensivo” sobre tudo o que se produz no segmento no Brasil e também em outros países.

Há vários estandes que promovem degustação e outros que vendem ali seus produtos a preços promocionais. Até um food truck da Mãe Terra, no estande da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), estará lá, servindo alimentos orgânicos e naturais. Já o Pão de Açúcar leva seu caminhão sustentável para oferecer aulas rápidas e gratuitas de gastronomia orgânica. Outra novidade é a máquina que extrai leite de grãos, no estande da Sabor Vida, ideal para pessoas intolerantes à lactose ou que adotam dietas vegetarianas e veganas. Ou também para quem simplesmente gosta de leite de aveia, arroz, castanhas, etc.

Ou seja, se o visitante estiver interessado em finalmente começar a adotar uma alimentação mais saudável, livre de resíduos de agrotóxicos e produzida com maior respeito pelo meio ambiente, agora é a hora de se inteirar do assunto e já adquirir alguns alimentos ou pelo menos contatar diretamente seus fornecedores. A Biobrazil Fair/Biofach vai reunir 122 expositores, informa a Francal Feiras, organizadora do evento, em parceria com a NürnbergMesse – dona da marca Biofach e promotora de várias feiras do gênero, entre elas a Biofach Nuremberg, a principal feira do segmento de orgânicos do mundo.

Durante a feira, ocorrem vários eventos – o único aberto ao público é o 11º Fórum Orgânico e Sustentável:

DIA 10 (quarta-feira) – Às 9h, no auditório do 2º andar, haverá debate sobre a nova lei de alimentação escolar, sancionada pelo prefeito Fernando Haddad; – Das 14h às 18h, ocorrerá o 11º Fórum Internacional de Agricultura Orgânica e Sustentável. Veja programação completa no link acima. – A partir das 13h, assunto que interessa a quem quer comprar e vender orgânicos: a rodada de negócios, promovida pela Francal Feiras e pelo Sebrae. Entre os dias 11 e 12, empresários, compradores, produtores e varejo conversam entre si para fechar negócios no segmento.

DIA 11 (quinta-feira) – Às 9h, encontro com agricultores orgânicos, tendo em vista a aprovação da lei da merenda escolar orgânica no município de São Paulo. Será mapeada a oferta de produtos debatida a inserção destes produtos e produtores na alimentação escolar paulistana; – Às 12h30, autoridades mundiais do setor de orgânicos recebem a imprensa no estande da Organics Brasil. Entre os assuntos, os dez anos do projeto, o cenário mundial do segmento de orgânicos, certificações e a contribuição da Biobrazil Fair/Biofach no desenvolvimento da agricultura orgânica brasileira; – Das 14h às 18h, prossegue o 11º Fórum Internacional de Agricultura Orgânica e Sustentável (programação no link acima); – Prossegue a partir das 13h a rodada de negócios.

No mesmo Pavilhão da Bienal ocorre, paralelamente, a Naturaltech 2015 – 11ª Feira de Alimentação Saudável, Suplementos, Produtos Naturais e Saúde, único evento brasileiro de negócios voltado ao segmento de produtos naturais.

Além disso, será lançado o Anuário de Produtos Orgânicos, Naturais e Sustentáveis, editado pelo Espaço Orgânico, Natural e Sustentável. Este catálogo, atualizado, traz vários fornecedores de orgânicos, com contatos para interessados, além de duas pesquisas: uma sobre tendência de consumo interno de orgânicos e outra sobre lojas de orgânicos, ambas realizadas pela Nielsen e Kantar Indicator.

SERVIÇO: Informações pelo telefone (11) 2226-3100; site www.biobrazilfair.com.br (no site há também a descrição de produtos e lançamentos da Biobrazil/Biofach) e www.naturaltech.com.br Estacionamento dentro do Parque Ibirapuera, com zona azul.