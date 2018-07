Orgânicos devem faturar 20% mais este ano; maior feira do setor ocorre em SP

O faturamento do setor de alimentos orgânicos alcançou R$ 3,5 bilhões em 2017 no mercado interno e mais US$ 210 milhões em exportações, números 20% superiores aos do ano anterior. Para 2018, a expectativa é de novo salto, de 20%, em ambos os segmentos, informou o diretor executivo do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e

Por Tânia Rabello