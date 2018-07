Não sei vocês, mas quando terminava a minha jornada de trabalho em São Paulo não via a hora de chegar em casa e colocar o pijama. O problema era que até colocar minha calça de flanela e me jogar na cama, tinha que encarar um trânsito de uma ou duas horas, sendo que morava a pouquíssimos quilômetros da redação. Aqui em Paris, não funciona desta maneira. Em geral, o foco do parisiense não é chegar em casa rapidamente. E é neste ponto que eu te apresento o termo bon vivant.

Depois de sair do trabalho, sem ficar nem um minuto a mais na frente do computador, senão o tempo estipulado, fora do escritório o típico parisiense faz tudo de acordo com o seu tempo. E mais, não vive somente de seu emprego, mas também do lazer. Depois das 17h ele chama os amigos para um café, vai ao cinema ou exposições, ou mesmo ao parque com seus filhos.

As ruas de Paris tem vida, tem pessoas, movimento. Não nos sentimos presos em nossos carros, pelo contrário, a calçada está lá para ser usada. Claro que existem exceções, o périphérique (marginal que contorna a cidade) é exatamente como as nossas queridas Tietê e Pinheiros. Mas percorrendo os arrondissements parisienses, encontramos turistas com suas câmeras fotográficas, pessoas tomando café nos terraços, passeando com seus cachorros ou lendo um livro no parque.

Enquanto estive em São Paulo percebi que esta paisagem parisiense fica cada vez mais frequente no espaço paulistano. Novas cafeterias são abertas, os famosos food trucks ganham espaço e as feirinhas de gastronomia e antiguidades ganham mais popularidade. Entretanto, durante a semana a maioria dos paulistanos ainda prefere sair do trabalho e encarar de vez o trânsito para chegar em casa.

E você, amigo paulistano, como é sua vida além do trabalho?

À la semaine prochaine!