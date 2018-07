Encaremos o inevitável: um dos fatores determinantes na construção da imagem de uma cidade é a culinária. Apesar das tradições gastronômicas, os clichês ficam um pouco de fora quando falamos de cidades grandes como Roma, Madrid, Nova Iorque, Paris e São Paulo.

Ainda que entremos no avião com destino à capital francesa já sentindo o gosto dos macarons, nem sempre encontramos o que imaginávamos depois da aterrissagem. Assim, como acontece na cidade de São Paulo, a grande quantidade de imigrantes na cidade Luz fica evidente quando olhamos com atenção os restaurantes espalhados pelas ruas.

Além do entrecôte, do crepe e dos deliciosos e caríssimos macarrons, Paris oferece para seus habitantes um gosto do Oriente Médio através dos kebabs, o sabor da comida japonesa nos pequenos restaurantes da Rue Sainte Anne, um pouco de culinária grega, etiopiana, tailandesa, tunisiana, chinesa e por aí vai. E sim, é verdade que tem muitos restaurantes italianos em Paris, mas as pizzas francoitalianas não chegam aos pés das paulistanas, ainda que a Itália esteja mais próxima dos franceses do que de nós, brasileiros.

São Paulo me deixa maravilhada quando o assunto é culinária. Ao entrar em um pequeno restaurante na Liberdade, temos a impressão de estar realmente no Japão. Para comer uma boa macarronada basta ir até a Mooca. Nós, paulistanos, temos hambúrgueres que atendem às exigências de qualquer norte-americano. Qualquer um de nós que queira comer um delicioso pastel, pode acordar cedo no domingo, ir na feira ao lado de casa e saciar o seu desejo acompanhado de um bom molho vinagrete. Culinária francesa? Nós temos também! Basta ir nos Jardins, onde é fácil de encontrar um bom clichê parisiense.

É bom dizer que a cozinha do mundo todo cabe nas minhas duas cidades preferidas. É delicioso ter um pouquinho de cada cultura na nossa própria casa. E você, amigo paulistano, qual é a origem do seu prato preferido?

