A capital da França é um destino obrigatório para qualquer amante de viagens. Adoramos seus clichês, sua culinária, seus monumentos e o estilo bon vivant daqueles que ali habitam.

Todos nós amamos Paris, mas aqui estão as particularidades que fizeram com que a Cidade Luz sempre tenha um lugar especial no meu coração.

ANDAR PELA CIDADE À NOITE

Paris é sempre linda, mas assim que o sol vai embora e as luzes das ruas começam a se acender, a capital francesa vira um cenário digno de filme. Os postes com suas luzes amareladas trazem todo o charme e romantismo parisiense. TOMAR UM CAFÉ EM UM TERRAÇO

Nada melhor do que dar uma pausa no seu dia, sentar, tomar um bom café e pensar na vida. Em Paris isso é uma obrigação, todos devem reservar um tempo para si mesmo. OS DIAS LONGUÍSSIMOS NO VERÃO

Uma das experiências que tive o prazer de vivenciar na capital francesa foram os dias longos durante a estação mais quente do ano. O sol só vai embora às 22h30 e todos os jovens aproveitam a luz do dia para sentar na beira do Rio Sena ou do Canal Saint Martin até o anoitecer. O que me leva à nossa próxima razão. SENTAR NA BEIRA D O SENA OU DO CANAL SAINT MARTIN

Quem teve o prazer de visitar a Cidade Luz já conhece a sensação incrível de sentar nas margens do rio Sena. E acredite, esse sentimento de felicidade nunca vai embora, não importa quantas vezes você já tenha sentado ali. FACILIDADE PARA SE LOCOMOVER

Por conta do seu tamanho e formato, Paris é uma cidade muito prática quando o assunto é locomoção. Não importa aonde você queira ir, o trajeto sempre durará no máximo 30 ou 40 minutos de metrô. Além de estações a cada 600 metros, é possível pegar o ônibus de dia e de noite ou optar pelo sistema de bicicletas Velib ou de carros, Autolib.

Para conferir minhas aventuras parisienses, me siga no Instagram @giovannasaba e assista meus vídeos no Youtube.