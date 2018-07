Carnaval chegando e você já treme de angustia só por pensar em blocos, escolas de samba e marchinhas? Não se culpe por não gostar dessa festa e saiba que você não está sozinho. Pensando naqueles que querem fugir da “bagunça” que esses dias proporcionam, propus um roteiro de restaurantes temáticos a serem desbravados.

Aquilo que os especialistas em marketing chamam de “experiência em serviços” é o que os consumidores já têm buscado naturalmente, ou seja, diversão. Sim, já é possível fazer uma refeição diferente e, ao mesmo tempo, divertir-se com muito mais do que só os acompanhantes.

O título de primeiro restaurante temático é atribuído a rede Hard Rock Cafe, criada em 1971 em Londres, hoje presente em 136 países, inclusive no Brasil (sediado em Curitiba/PR). Os estabelecimentos da rede são ambientados com o tema do rock’n roll, isso inclui a decoração, objetos, a música e até o cardápio que busca inspiração através de referências ao tema.

Os restaurantes temáticos têm um objetivo maior do que o cardápio, a proposta é de uma imersão no tema estimulando os cinco sentidos sensoriais. Além do sabor dos pratos, você sentirá aromas no ambiente, ouvirá músicas cuidadosamente selecionadas para representar o tema, atividades para fazer enquanto degusta uma bebida e, o que mais encanta, é a decoração, geralmente rica em detalhes para fazer o cliente realmente se sentir parte daquele universo.

Há temas para todos os gostos. Escolha sua melhor opção e boa diversão!

Milord Taverna – recém-inaugurado na cidade de Campinas, interior paulista, o bar e restaurante é inspirado nas tavernas medievais. Instalado num casarão centenário, o restaurante reforça sua temática com uma iluminação à luz de velas, armaduras, louças imitando barro, peles de animais, candeias, tochas, bandeiras de janela, escudos e brasões. Os atendentes (miladys e milords) vestem-se à caráter e dançam com a música ao vivo de flautas, harpas e gaita de fole. No cardápio há opções de galeto, coxa de peru, costelas de porco e até carne de javali. Para acompanhar oferecem ainda vinhos, cervejas artesanais e o famoso Hidromel, uma tradicional bebida alcóolica derivada da fermentação de mel e água.

Endereço: Rua Sacramento, 367, Centro – Campinas/SP (https://www.facebook.com/Milord-taverna-167249323618833/)

Jeti´s Burger e Grill – inicialmente o restaurante tinha outro nome e sua ambientação era toda pautada na saga Star Wars. Por questões jurídicas tiveram que se adequar e o espaço agora tem como tema o universo intergaláctico. Criado para você se sentir dentro de uma espaçonave, há diversas imagens e objetos que reforçam o tema. Alguns clientes mais animados costumam ir vestidos de personagens do filme (cosplays), o que já garante uma diversão a parte. Servem almoço e jantar e a partir das 17h inicia o happy hour. No cardápio há opções de lanches e pratos como risotos, massas e carnes, mas o item principal é o pão preto de hambúrguer (em analogia ao personagem Darth Vader).

Endereço: Rua Verbo Divino, 1194 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP (http://jetisburgeregrill.com.br/)

Mandacaru Comida Nordestina – o restaurante com temática nordestina foi inaugurado em 2010. Toda a ambientação é inspirada nos grandes salões de festas e, por isso, não poderia faltar música típica para animação. Às sextas e sábados a música é no estilo forró pé de serra (para dançar no salão) e aos domingos outros estilos característicos. Além de muita cor, bandeiras e cangaceiros de louça, servem 40 pratos quentes, buffet de saladas e grelhados, carne de sol, queijo coalho, entre outras gostosuras do Nordeste.

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1260 – Bairro Jardim – Santo André/SP (http://mandacarusp.com.br/)

Lanchonete Hooters – essa é uma rede de lanchonetes norte-americana com mais de 450 unidades espalhadas pelo globo, fundada em 1973 na Flórida, EUA. No Brasil ainda são apenas três lojas (duas em São Paulo/SP e uma no distrito da Mooca). A fama da rede fica a cargo das suas belas (e sensuais) garçonetes que vestem shorts e regatas decotadas bem ao estilo cheerleader americano – com direito a apresentações de danças. Apesar de ser um ambiente familiar, durante a semana 65% do público é formado por homens. Como você deve ter imagino o ambiente é inspirado nos esportes, principalmente o futebol americano e o cardápio é à moda americana, com muitos lanches, panquecas, carnes e porções.

Endereço: Hooters Vila Olímpia, Hooters Mooca e Hooters Paulista (http://www.hootersbrasil.com.br/)