O Outono chegou e, com ele, as novas coleções de meia estação. Mas troca de coleção não é momento apenas dos lojistas renovarem seus estoques, estimulando novas compras, mas é também a oportunidade da Moda fazer suas adequações ao interesse do público.

Quero dizer que a Moda sendo um registro do seu tempo – e a roupa um dos suportes dessa expressão – reúne condições de materializar os valores socioantropológicos vigentes. O que isso tem a ver com o estilo militar?

Temos vividos tempos de forte polarização ideológica, atentados terroristas, crises humanitárias, tensão nuclear e, sobretudo aqui no Brasil, uma guerra civil atroz que atingiu níveis assustadores. O resultado disso? A população tem procurado se defender e se posicionado, exigindo mudanças e procurando soluções. Estamos nos preparando para uma verdadeira guerra. E o estilo militar vem evidenciar esse estado de alerta.

Acha isso tudo loucura? É só lembrar-se – ou pesquisar – do que aconteceu com as coleções lançadas em setembro de 2001. Após o ataque terrorista as torres do World Trade Center, a Moda global tornou-se triste e defensiva, regida por uma cartela com cinzas, pretos, verdes militares e camuflados.

Para esse novo ciclo o destaque principal fica a cargo do verde caqui (verde meio tom ou verde militar). Mas os camuflados não podem ser ignorados – são icônicos do estilo – seja na peça toda, em pequenos detalhes e em vários cores. Funcionalidade é outro atributo importante dessas peças, que têm muitos bolsos e compartimentos secretos, que ajudam aos nômades urbanos passarem o dia inteiro fora de casa trabalhando, estudando e se divertindo.

Destaquei alguns lançamentos para te inspirar.