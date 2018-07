Final de ano chegando e as empresas começam a se preparar para as confraternizações. E agora, quais os limites para do dress code para um momento menos formal?

Festas de confraternização possuem como objetivo a integração e descontração dos colaboradores e, por isso, é essencial a atenção ao look a ser utilizado, já que apesar de ser uma festa, ainda continua sendo uma atividade da empresa.

Primeiramente deve-se ter a informação completa do evento, atentando-se ao tipo de local e horário, podendo ser um happy hour, um almoço num restaurante, uma festa noturna ou um churrasco numa chácara. Todas estas informações serão pontos chaves na hora de pensar no melhor visual.

Para encontrar essas respostas conversei com blogueiro Felipe Dias, que está à frente do Blog FehDias que fala sobre Arquitetura, LifeStyle, Estilo e Interiores. Vejamos as orientações para os três principais formatos de festas.

Evento em áreas externas: existem empresas que optam por fazer suas confraternizações diurnas, sendo normalmente em sítios, hotéis, resorts ou clubes. Nesta ocasião deve-se utilizar uma bermuda, calças mais leves, camiseta, camisa pólo ou camisa da manga curta. Além de ter como opção peças dos mais variados tipos, de lisas a estampadas, pode-se ter como aliado a sobreposição de uma camisa aberta, que proporcionam uma modernidade ao look. Opte também por sandálias ou calçados mais despojados, como mocassim, dockside, tênis ou sapatênis. O importante é evitar a regata, o short e o chinelo – a não ser que o traje de banho esteja liberado nesse evento.

Evento noturno: se o look no trabalho é um pouco mais formal e diariamente você veste terno e gravata, a dica aqui é apostar num terno com uma textura diferenciada ou até mesmo com um tecido mais brilhante que o utilizado no cotidiano. Se acaso quiser dispensar a utilização do terno, opte por uma calça jeans escura e de corte mais reto, aliada a uma camisa sem gravata e finalize o look com um blazer e um sapato social mais casuais.

Já se no seu trabalho o ambiente for informal, é o momento para certo para mais criativo. Opte por uma calça jeans e um blazer com um corte moderno ou uma calça chino e uma camisa estampada, podendo utilizar nestas composições também acessórios diversos, como colares e pulseiras.

Happy Hour: basicamente é o encontro entre os colaboradores da empresa em um barzinho ou restaurante, muitas vezes não tendo o tempo de passar em casa para se arrumar. Se você trabalha num ambiente mais casual, então aposte numa camisa com as mangas dobradas com uma calça jeans escura aliada a acessórios mais discretos. Se o seu ambiente for mais formal, o melhor a se fazer é retirar o paletó e a gravata no momento da confraternização e dobrar as mangas da camisa para dar um ar mais de descontração ao look.

Apesar do nome ser “festa de confraternização”, nunca se esqueça que essa festa é da empresa e não da sua família, por isso, liberdade de mais, seja no comportamento, no teor das conversas, no consumo excessivo de álcool e até na forma de se vestir, certamente serão perniciosos para a sua imagem dentro da corporação.

Divirta-se, celebre com os colegas as boas conquistas do ano, mas de forma a não se arrepender de nada no dia seguinte.