Deixou o presente do seu amigo para última hora? Claro, isso é típico de brasileiro, sabemos! Mas também é típico, digamos, a leitura. Sim, livros podem ser um bom presente e você pode comprá-los facilmente. Dados da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em maio de 2016, apontam que 56% da população lê com frequência, dos quais 52% são homens, e que a leitura está em 10º lugar nas opções de lazer (!).

Então, homens brasileiros também gostam de ler?! Sim, mas tudo vai depender de um bom estímulo – como o seu presente – e um bom livro, já que o tema/assunto (30%), autor (12%) e dicas de outras pessoas (11%) são os aspectos mais relevantes para influenciar na escolha de uma leitura, conforme aponta pesquisa.

Pensando nisso fiz uma lista com 10 indicações de títulos interessantes (novos ou não) que estão entre os mais lidos (ou não) para você presentear um homem ou até se auto presentear. Confira!

Para o amigo curioso

O advogado rebelde

Autor: John Grisham

Editora: Rocco

Resenha: Sebastian Rudd é o advogado rebelde da trama. Seu escritório é uma van blindada, seu motorista anda fortemente armado e seus clientes são pessoas das quais a maioria dos advogados prefere manter distância. Rudd não mede esforços para defender seus clientes.

Para o amigo sanguinário

Jantar secreto

Autor: Raphael Montes

Editora: Companhia das Letras

Resenha: Um grupo de jovens paranaenses adota uma estratégia heterodoxa para manter-se financeiramente em Copacabana: arrecadar fundos por meio de jantares secretos à base de carne humana.

Para o amigo sexualizado

História do olho

Autor: Georges Bataille

Editora: Cosac Naify

Resenha: é uma novela publicada em 1928 que detalha a bizarra perversão sexual de um casal de amantes. A história é narrada pelo rapaz anônimo, que está a relembrar todas as suas façanhas com Simone, sua principal parceira.

Para o amigo high-tech

Neuromancer

Autor: William Gibson

Editora:

Resenha: do gênero cyberpunk, publicado em 1984, ganhou os três principais prêmios de ficção científica. É o começo de uma trilogia que introduziu os conceitos de inteligência artificial avançada e do ciberespaço físico. Inspirou os irmãos Wachowski na criação de Matrix.



Para o amigo sensível

Quatro vidas de um cachorro

Autor: W. Bruce Cameron

Editora: HarperCollins Brasil

Resenha: esta é a história de um cão que, após renascer várias vezes, imagina que haja um propósito a cumprir e que, enquanto não o alcançar, continuará renascendo. O livro trata de uma questão básica da vida: por que estamos aqui? Inspirou o filme a ser lançado em jan. de 2017.

Para o amigo pensador

O vendedor de sonhos: o chamado

Autor: Augusto Cury

Editora: Academia de Inteligência

Resenha: início de uma trilogia que aborda temáticas referentes ao universo consciente do ser humano, entre perdas e conquistas, superação e evolução. Os livros já tiveram milhões de exemplares vendidos no mundo e acabaram de virar filme.



Para o amigo viajante

1000 Lugares para conhecer antes de morrer

Autor: Patricia Schultz

Editora: Sextante

Resenha: é um livro de turismo que lista os 1000 pontos turísticos mais importantes do Planeta na visão da autora, trazendo sugestões de hotéis, reservas naturais, morros, castelos, festivais, recifes, restaurantes, catedrais, ilhas escondidas, casas de ópera, museus e outros.



Para o amigo espiritualizado

A arte da felicidade – um manual para a vida

Autor: Dalai Lama e Howard C. Cutler

Editora: Martins Fontes

Resenha: Dalai Lama e o Dr. Cutler mostram como derrotar a ansiedade e a insegurança, a contrariedade e o desânimo do dia a dia, explorando inúmeras facetas do cotidiano, entre elas os relacionamentos, a perda e a busca da riqueza.

Para o amigo comediante

Os 100 melhores contos de humor da literatura universal

Autor: Flávio Moreira da Costa (organizador)

Editora: Ediouro

Resenha: Flávio Moreira da Costa encarregou-se da seleção e da maioria das traduções destes que ele considera os melhores contos de humor de toda a literatura universal. A obra apresenta o brilho e a inteligência de escritores como Homero, Boccacio, Cervantes, Gogol, Voltaire, Mark Twain, Tchecov, Fernando Sabino, João Ubaldo, Veríssimo e muito mais.

Para o amigo questionador

Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas – uma introdução ao Carnismo

Autor: Melanie Joy

Editora: Cultrix

Resenha: por que estamos tão dispostos a comer certos animais e amar incondicionalmente outros? A autora traz evidências científicas de que os animais são reféns de uma cultura ideológica baseada no princípio de que comer carne é algo normal, natural e necessário, chamada de Carnismo.