Desde a década de 1930 os óculos de sol tornaram-se objetos de desejo, principalmente porque às recém-criadas celebridades de Hollywood podiam ser facilmente identificadas nas ruas usando esses artigos – ainda – bem estranhos à população. Mas a moda pegou, principalmente porque muitos queriam ser confundidos com artistas ou, no mínimo, viver a experiência de “esconder-se” atrás de um par de lentes escuras.

Após muitas décadas os óculos solares ainda continuam em voga, mas a tecnologia que os envolve evoluiu muito – muito mesmo! Além de novos e diversos materiais para produção da armação, há também novas cores, designs e lentes que garantem maior conforto e segurança para os usuários, tornando-se peças obrigatórias no look diário.

Novidades não faltam nesse segmento. Quer prova disso? Destaco dois recentes lançamentos.

A Cervejaria Colorado, na crista da onda das cervejas diferentonas, lançou uma linha de acessórios inspirados no universo cervejeiro e, nela, há os óculos de sol feitos com o bagaço de malte, ideia para reaproveitar o resíduo da produção das cervejas como estrutura das armações. Os óculos Charles e Layla custam R$459 e podem ser adquiridos nos sites da marca Leaf.

Já a marca Suncode traz ao mercado a linha Eclipse com o status d?a? ?lente? ?solar? ?mais high-tech? ?já? ?criada? ?no? ?Brasil. ?Isso porque elas ?se? ?adaptam? ?a? ?intensidade? ?da? ?luz? ?solar, permitindo? ?a? ?variação? ?do? ?espelhamento ?através? ?do? ?escurecimento? ?das? ?lentes, por isso, ?quanto? ?maior? ?a? ?claridade? ?mais? ?espelhado? ?os? ?óculos,? ?e quanto? ?menor,? ?as? ?lentes? ?ficam? ?mais? ?claras? ?se? ?aproximando? ?dos? ?modelos? ?com? ?lentes? ?coloridas e? ?translúcidas? ?que? ?são? ?tendência? ?neste? ?verão. ?A linha conta ainda com óculos? feitos 100% no Brasil, mas com tecnologia Suíça nas armações, através do? ?material? ?Grilamid??®? ?TR-90,? ?que possibilita? ?um? ?produto? ?leve? ?e? ?confortável? ?para? ?o? ?usuário (?peso? ?dos? ?óculos? ?é? ?de? ?apenas 16?g). As peças saem por ?R$340? ?e? ?serão ?lançadas ?com? ?um? ?estoque? ?limitado? ?para? ?pré-venda? ?promocional de? ?06/11? ?a? ?12/11 direto no site da marca Suncode.

+

Rústico ou tecnológico? Na dúvida pode ficar com os dois (risos).