Dia das Mães chegando e nós, homens, sempre ficamos perdidos quanto aos presentes. Afinal, como não errar mais uma vez? E por que deixamos tudo para última hora? Pensando nisso selecionei algumas sugestões de presentes que você poderá achar facilmente num bom centro comercial ou shopping da sua cidade (comprar online agora não vai chegar a tempo hein?), além de serem lançamentos!

Sua mãe é mais esportiva? Gosta de tênis despojados? Então pode ser que ela ame a coleção “Anaheim Factory” da Vans que recriou quatro icônicas silhuetas originais lançadas entre os anos 1960 e 1990, sendo duas delas femininas: Style 29 DX, de 1990, e o Style 17 DX, de 1992. Cada tênis traz cores, texturas e materiais que recriam as suas versões originais: etiquetas internas indicando o nome do modelo, viras da sola mais altas – em uma homenagem aos antigos processos de vulcanização utilizados pela Vans no passado – etiquetas azuis e cadarços em algodão, tudo acima da icônica sola Waffle. A palmilha com sistema de absorção de impacto UltraCush™ completa todos os modelos da coleção Anaheim Factory.

Já para as mães que gostam de perfumes a indicação é a recém-lançada fragrância da Natura “Essencial Oud”, o primeiro perfume amadeirado intenso da perfumaria feminina da marca. A icônica madeira Oud que inspira o nome da linha (que conta também com a opção masculina) tem a sua opulência ressaltada com brasilidade ao receber um exuberante buquê floral de acordes de rosa, magnólia e jasmim absoluto. É um perfume para mulheres misteriosas e elegantes (!)

Se sua mãe é daquelas mais tradicionais e ama ganhar eletrodomésticos (não há demérito nenhum nisso, aliás!), vale destacar o lançamento da Black & Decker especial para o Dia das Mães: a Batedeira Planetária PLAN1000V. A marca já avisa que a ideia é mostrar que “na contramão de muitos, a cozinha pode ser o lugar ideal para um encontro inesquecível em família”.

Se você é pai/marido, uma dica interessante de presente são as opções do tipo “tal mãe, tal filha” ou “tal mãe, tal filho”. São produtos que vestem de forma similar a família. Temos desde opções em joias, como a linha Life da Vivara, até os looks completos, como essas opções das Lojas Leader.