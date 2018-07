Cada vez mais temos menos tempo a perder. Afinal, são tantas atividades em um dia: trabalho, estudos, família, lazer, projetos paralelos, tudo num ritmo frenético! Por outro lado, um movimento crescente de pessoas tem priorizado dentro dessa rotina escolhas que agreguem positivamente na sua qualidade de vida.

Nasceu, assim, o chamado mercado wellness, com produtos e serviços destinados ao bem-estar. E as academias não ficaram de fora. Buscando atender essa tendência de serviços direcionados para as reais e diversificadas necessidades dos indivíduos, empresas pioneiras têm proposto novos formatos de negócios, por exemplo, com a troca de mensalidades por créditos hora/uso e atividades físicas mais completas para quem tem pouco tempo para exercitar-se.

Com isso, vimos nos últimos meses uma significativa alteração no portfólio das academias com a entrada de Crossfit, Zumba, Sh´bam, Hot Ioga, Xtend Barre, Piloxing entre tantas outras de menor visibilidade. E agora, a bola da vez, é o Fullbody e a Bike Indoor.

O Studio Velocity é um exemplo de inovação no segmento de academias a adotar essas novidades. Na proposta da empresa – presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas – não é preciso se prender a planos de longo prazo, ao contrário, créditos pré-pagos diretamente via site permitem a compra de quantas aulas o aluno desejar e a utilização desses créditos em horários diversos.

Essa mesma rede oferece também modalidades que aliam o cuidado com o corpo e com a mente de forma muito dinâmica. Uma das técnicas oferecidas é o Fullbody, um treino completo que garante a perda de até 800 calorias através da movimentação de todos os músculos. Durante as aulas, a ideia é que o aluno atinja seu potencial máximo e melhore seu condicionamento físico.

Outra modalidade que é aposta da rede é a Bike Indoor que, diferente do spinning convencional, trabalha com exercícios também de membros superiores, através do uso de halteres e o peso do próprio corpo durante a pedalada, o que proporciona uma experiência única de treino: são 45 minutos para um alto gasto calórico, ampliação da consciência corporal, evolução do tônus muscular e harmonia de corpo e mente.

Shane Young, CEO do Studio Velocity, nos contou que “as aulas são verdadeiras terapias motivacionais em movimento, já que o corpo todo é ativado nessa experiência: consciência corporal, respiratória, ritmo e coordenação motora”. Mas uma peça fundamental da Bike Indoor são as músicas que conduzem a uma experiência por cenários e sensações diferenciadas. “A endorfina liberada pela música soma a endorfina liberada pelo exercício e o resultado é um só: vontade de fazer novamente, de novo e de novo o mais breve possível”, afirma Young.

Só sei dizer que fica cada vez mais difícil arrumar desculpas para fugir da academia! #vamossuar