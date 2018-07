A primavera oficialmente começa dia 22, mas as lojas já estão lotadas de flores. E, ao contrário de outras estações, dessa vez o foco é o público masculino. São tantas flores que, sinceramente, andei até meio perdido em algumas lojas tentando encontrar o setor masculino.

O povo brasileiro se veste de uma forma muito alegre e colorida, absorvendo facilmente estampas. E, apesar do homem urbano daqui também ser mais aberto às estampas que os demais homens latinos, flores ainda eram um certo problema para as vendas. Mas, dessa vez, as lojas estão verdadeiros jardins e o consumidor se rendeu.

A origem de peças masculinas estampadas com flores remete aos hippies da década de 1970, mas o resgaste dessa moda começou na primavera de 2014 e está tendo seu apogeu agora. Certamente perderá força no próximo verão, sendo substituída por uma nova estética, pois o ciclo de vida de uma tendência dura até quatro estações seguidas. E, uma tendência que começou modesta, aplicada em pequenos detalhes nos produtos, agora domina a peça inteirinha. Mas, e aí, posso usar em qualquer lugar essas flores?

Estando com a peça certa para a situação correta, não é a estampa que vai te atrapalhar. Você pode usar o floral nos momentos sociais ou no trabalho (se o dress code da empresa permitir), já que temos diversas opções de peças estampadas: bermudas, camisas, camisetas, bonés, calçados e até calças.

Os mais arrojados apostam nas calças estampadas, os mais discretos preferem calçados ou bonés, os antenados querem camisas super floridas e os mais retraídos podem optar por pequenos detalhes, como uma camiseta lisa com bolso florido.

Dica 1: se você gosta da ideia do floral, mas ainda se sente um pouco constrangido na hora de usar, escolha estampas com fundo escuro (preto ou marinho). Elas proporcionam uma imagem um pouco mais séria e a estampa fica mais “controlada”.

Dica 2: se você não domina a arte de coordenar estampas, não tente misturar as listras de uma bermuda com a estampa floral da camiseta. Na dúvida opte por uma peça lisa para coordenar!

Dica 3: a estampa de uma peça deve ser proporcional a sua estrutura física, ou seja, homens mais miudinhos devem evitar flores muito grandes e homens avantajados devem evitar flores miudinhas.

Separei algumas opções de peças para você cobiçar, se inspirar e aproveitar.