A barba virou escolha de estilo para muitos homens e, cada vez mais, ainda ganha adeptos. Mas, se você é daqueles que tem a barba falhada, fique tranquilo, pois nem tudo está perdido. De acordo com Juliana Felix, barber e hairstylist da Philips, a barba falhada faz parte da identidade do homem e precisa ser bem aproveitada.

Segundo a profissional, há um movimento de homens com barba cheia procurando efeitos de falha. “É muito comum os clientes que têm barba cheia me trazerem referências de barbas falhadas para aderir a este estilo. Nos últimos dois anos este movimento aumentou cerca de 30%“, afirma Juliana.

É possível que qualquer homem tenha a barba falhada, mas Juliana alerta: “a indicação sempre é fazer o desenho das falhas com um barber profissional pois, se o desenho das falhas não for bem feito, a barba ficará artificial”. Além disso, o profissional precisará avaliar o melhor lugar para implantar as falhas e também, orientar o cliente em como ele deverá fazer a manutenção do desenho.

Pensando nisso tudo, pedi à especialista algumas dicas para quem está pensando em incorporar as falhas da barba no visual sem perder o cuidado com a imagem.

Assuma a barba falhada! Para Juliana o primeiro passo é garantir um estilo autêntico é assumir a barba falhada e contar com a ajuda de um profissional para buscar o melhor desenho para cada formato de rosto. Para quem tem a barba mais rala na parte inferior do rosto, a dica é subir a linha do pescoço para disfarçar as falhas e dar uma forma mais robusta ao maxilar. Aqueles que têm poucos fios nas bochechas podem optar por linhas mais baixas nas laterais do rosto, conseguindo uma impressão de barba mais cheia. Já para quem possui falhas perto das costeletas, fazer um degradê desde o cabelo até o final do rosto é a melhor opção. Vale lembrar que o cabelo é um grande aliado no momento de escolher o tipo de barba, principalmente se ela for falhada. Fios mais compridos e cheios dão a sensação de que o rosto está mais preenchido.

Mantenha uma boa alimentação. Sim, a alimentação auxilia no crescimento da barba. O que você come está diretamente relacionado à aparência da pele e à forma como os pelos crescem, afirma Juliana Felix. Um cardápio saudável e rico em nutrientes garante que os fios cresçam saudáveis e mais rapidamente. Priorize alimentos que contenham biotina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina A, vitamina E, vitamina C e garanta a hidratação diária.

Tenha o dermatologista como um aliado. Consultar regularmente um dermatologista de confiança é essencial para quem quer melhorar o aspecto visual da barba falhada. Nos casos em que as falhas são muito incômodas, é possível recorrer a métodos seguros que auxiliam no crescimento capilar e/ou de pelos, como por exemplo, o uso de Minoxidil – fármaco que estimula o crescimento dos pelos.

Deixe os fios crescerem sem medo. Muitos acreditam que fazer a barba todos os dias estimula o crescimento dos pelos, mas, ao contrário, removê-los frequentemente pode agredir a pele e prejudicar o crescimento dos fios. Para garantir uma barba estilosa, segundo Juliana, mesmo que ela seja falhada, é importante deixar os pelos crescerem sem medo, além do ritual diário de cuidados com a esfoliação do rosto e pescoço, uso de balms e óleos próprios para a barba e a higienização do rosto constantemente.