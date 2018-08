Barba com glitter? Antes que seu comentário maldoso sai da ponta de seus dedos, já aviso: adere a brincadeira quem quiser! Você não é obrigado a nada – pronto, falei!

Carnaval é época de descontração e, para muitos, oportunidade de chamar a atenção. A barba com glitter começou lá em 2016, em Portland, nos EUA, com dois amigos que postavam fotos no Instagram com suas barbas coloridas e enfeitadas com diversos acessórios – ou alimentos.

Como uma tendência demora a virar moda, a brincadeira deve aparecer de forma mais maciça apenas nesse Carnaval – ano passado poucos se aventuraram. E por que 2018? Questões culturais influenciam: faz parte de uma composição mais barata para tempos economicamente difíceis e reflete a mentalidade de homens contemporâneos que não tem medo de estereótipos. Arriscaria até dizer que a modinha do unicórnio também influencia uma estética mais colorida – mas isso é só um palpite.

E como fazer? É muito simples. Compre glitter grosso em papelaria e, se preferir, uma tinta spray para cabelos em loja de cosméticos. Aplique primeiro o spray na barba e, imediatamente, aplique o glitter. Faça isso num local da casa fácil de limpar depois, como tanque, box do banheiro, quintal ou sacada.

E para remover isso tudo? O truque é lavar a barba com azeite. Use-o como se fosse um sabonete e, após o azeite, use o xampu de sua preferência para remover o excesso de oleosidade.

Fora do país já tem até marca fazendo kit para barba colorida, como é o caso da Firebox, que vende um saquinho contendo manual de instruções, um óleo de pré-aplicação e um potinho com tampa furada para espargir o glitter.

Hum… mas eu não tenho barba. Sem problemas, joga glitter na cara mesmo. Pode jogar até no corpo. Viu o clipe novo do Lucas Lucco (Paraíso)? Pode ser uma boa referência. Para remover o glitter do corpo vale muita água e sabão, claro, mas demaquilante e fita adesiva podem auxiliar também.

ATENÇÃO: não aplique glitter próximo aos olhos, como na sobrancelha!