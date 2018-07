Retomaram fôlego lá no final do ano passado, mas ainda restrito ao pé das celebridades. Ganharam visibilidade novamente e em 20017 caíram no gosto – e nos pés – dos homens anônimos também. É uma febre!

Os chinelos de tira única e larga, conhecidos lá fora como slides e nacionalmente como gáspea, apesar da fama repentina não são nenhuma novidade. Eu mesmo usei muuuito slide Rider na infância, precursora do modelo no país (acho que por isso ainda tenho um afeto muito grande pela marca!).

Mas o chinelo é uma invenção mais antiga, lançado na década de 1970 pela Adidas, foi usado principalmente por esportistas devido a sua praticidade e conforto – ainda pode ser encontrado à venda na marca e com variações como os modelos Duramo, Adissage, Aqualette e Kyaso.

Diversas marcas lançaram ou relançaram suas versões: Nike, Fila, Qix, Von Dutch, Lacoste, ASOS, Calvin Klein, Cartago e a própria Rider. Opções de modelos e preços não faltam. Mas, como usá-lo no dia a dia? O slide pede um look mais esportivo e, por isso, imprime uma imagem muito informal, logo, não vai ao trabalho nunca (!).

Dica 1. Use com uma calça jeans rasgada e com lavagens + camiseta + blusa de moletom

Dica 2. Use com bermuda cargo + camisa polo ou regata

Dica 3. Use com calça de moletom ou helanca + camiseta + boné

Dicas 4. Use com calça skinny de brim + camiseta + blazer de moletinho

Dica 5. Não use com meia, obrigado!

Vale refletir também por que esse modelo ganhou evidência novamente. Basicamente por duas razões: ser confortável (atende ao estilo normcore) e ser agênero.