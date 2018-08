Adaptando a influência que a moda europeia trouxe para os povos latinos, os homens acabaram adotando a camisaria como shape diário, mas não deixaram de dar características próprias ao produto, sobretudo com as estampas e a manga curta.

O calor domina nosso país de janeiro a janeiro. Manga longa para eles é um martírio, afinal, os tecidos tradicionalmente usados na moda masculina são mais grossos e quentes do que os tecidos usados por elas – nada de toque geladinho!

O brasileiro, aliás, talvez tenha sido um dos últimos povos na América Latina a aderir as estampas. Mas isso tem mudado. Há um boom de marcas independentes que surgiram no país exatamente com o propósito de trazer diferencial para a camisaria casual masculina.

Enquanto os grandes varejistas fazem até bem as camisas sociais – aquelas lisas de manga longa – deixam boa parte do mercado consumidor desabastecido de camisas casuais. E olha, são tantas estampas à disposição que é impossível você não se encantar por alguma.

Há opções de estampas de protesto, geométricas, abstratas, fofinhas, florais, com memes, modernas, discretas, com listras e xadrez. Uma infinidade de opções! Você pode escolher uma para começar a experiência, mas, já posso te adiantar, é viciante. Por que? Principalmente porque você começa a se expressar também através do seu look.

Suas novas estampas serão motivo de muita prosa. Por isso mesmo separei algumas opções para te inspirar.