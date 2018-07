Se você não está sabendo, já te aviso: as botas estilo aventura estão na moda. Mas talvez você já saiba disso e a dúvida seja como usá-las. Vou te ajudar com isso.

Chamadas de botas adventure, elas têm origem em alguns dos esportes outdoor, isto é, modalidades esportivas radicais realizadas diretamente na natureza, como trilhas e escaladas. Mas ganharam projeção com o uso dos operários das indústrias siderúrgica e automotiva, já no século XX, por serem resistentes e proporcionarem maior segurança. Hoje fazem parte do chamado estilo worker, isto é, roupas com cara de trabalho.

Duas características evidenciam esse tipo de calçado: o cano alto e o solado grosso. O cano tem a função de proteger o tornozelo dos esportistas, enquanto o solado tipo tratorado garante aderência ao solo (não as confunda com o famoso coturno). Mas, claro que para a rua das cidades isso tudo é desnecessário, na verdade elas ganharam o gosto dos homens urbanos por imprimirem uma imagem viril e rústica.

Quem pode usar: quem se identifica com o produto, claro! Principalmente porque é um item que não passa despercebido e o look todo deve estar nessa sintonia, por exemplo, bermuda d´água, calça de tactel ou moletom não combinam com a bota.

Quando usar: por ser um calçado casual e despojado, dê preferência para usá-lo em atividades menos formais, como um aniversário, barzinho, shows, cinema, escola, no seu lazer de forma geral.

Qual cor comprar: falar de cor é entrar num universo muito pessoal. Compre a cor que você gosta, sempre, mas lembre-se dessas regrinhas que vão te favorecer: quando o calçado tem a cor parecida com a da calça, você parece ser mais alto. E se você acha que essa bota te deixada “pezudo”, opte por cores escuras.

Inverno ou verão: essas botas são super versáteis, pode comprar agora que você ainda conseguirá utilizar no calor junto com uma bermuda jeans, sarja ou cargo. Se você é mais reservado, sugiro que escolha cores mais próximas ao tom da sua pele, assim a bota fica menos evidente no visual.

Com o que combina: peças casuais e despojadas vão muito bem no look, por exemplo, camiseta básica com jaqueta jeans, camisa jeans, camisa xadrez, camisa polo e até jaqueta de couro.

Como usar a barra da calça: isso gera dúvida mesmo (risos), mas é bem simples. Quem determina isso é o modelo da sua calça. Se a calça for daquelas mais justinha no corpo, tipo skinny ou super skinny, você pode vestir a barra por dentro do cano da bota ou deixar ela toda amontoada. Se for um modelo mais soltinho no corpo opte por dobrar a barra até a boca do cano da bota, mas aí esteja com uma meia de cano alto e saiba que o visual vai ficar bem mais despojado. Só não indico você deixar a barra da calça cobrir totalmente o cano da bota, porque aí o charme do calçado vai por água abaixo…